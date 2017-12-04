İçişleri Bakanlığı: “Son 1 Hafta İçerisinde 32 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt içinde yürütülen operasyonlarda, terörden arananlar listesi turuncu kategoride bulunan Bilal Serhat...

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt içinde yürütülen operasyonlarda, terörden arananlar listesi turuncu kategoride bulunan Bilal Serhat Sarıtaş, gri kategoride bulunan Şahabettin Naşa ile sözde üst düzey sorumlulardan Hamdüsena Atala isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu toplam 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 27 Kasım-04 Aralık 2017 tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 438 operasyon yapıldı. Bu operasyonların sonucunda terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 982 terör (PKK/KCK 246, aşırı sol 3, DEAŞ 69, FETÖ/PDY 664), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 409, 114'ü düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 505 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde; terörden arananlar listesi turuncu kategoride bulunan Bilal Serhat Sarıtaş, gri kategoride bulunan Şahabettin Naşa ile sözde üst düzey sorumlulardan Hamdüsena Atala isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu toplam 32 (11 ölü, 16 sağ, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde, 8 ilde 51 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 108'i ağır ve uzun namlulu toplam 112 silah, 565 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 40 el bombası, 57 bin 128 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 19 el yapımı patlayıcı ise imha edildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 620 operasyonda, piyasa değeri 34 milyon 185 bin 15 TL olan 4 bin 673 kilogram esrar, 64 kilogram eroin, 54,4 kilogram kokain, 8,61 kilogram metamfetamin, 24 bin 76 adet uyuşturucu hap, 334 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 3 milyon 585 bin 224 TL olan; 464 bin 57 adet kaçak sigara, 67 bin 365 litre akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 409 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına operasyon

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 42 ilde 311 şüpheli gözaltına alınırken, siber suçlarla mücadele kapsamında ise 433 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışma neticesinde tespit edilen 175 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Av bayilerine kontrol

Asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında, ülke genelinde 6 bin 85 personelin katılımıyla; üretimi, ithali, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlar ile ilgili olarak av bayilerine yönelik yapılan denetim uygulamasında 2 bin 717 iş yeri kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda, 427 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.

Güvenli Eğitim-2 uygulaması

9 bin 577 personel ve 23 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen "Güvenli Eğitim-2" uygulamasıyla 81 bin 21 şahıs, 2 bin 717 iş yeri, 8 bin 277 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda aranan 119 şahıs yakalanırken, 245 şahıs ile 748 araca adli, idari ve cezai işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 41'i denizlerde olmak üzere 4 bin 777 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 114 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.