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İçişleri Bakanlığı, Son Bir Hafta İçinde Toplam 14 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Son Bir Hafta İçinde Toplam 14 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı.
IHAAW101920-GEN/27-11-2017 - İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHAAW101920-GEN/27-11-2017 - İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 27.11.2017 10:19:20 TSI NNNN

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