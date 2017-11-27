IHAAW101920-GEN/27-11-2017 - İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 27.11.2017 10:19:20 TSI NNNN
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İçişleri Bakanlığı, Son Bir Hafta İçinde Toplam 14 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı.
IHAAW101920-GEN/27-11-2017 - İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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