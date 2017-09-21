İçme Suyu Sorununa Güneş Enerjili Çözüm

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısı, hayata geçirilen güneş enerjisi ile çözüme kavuşturuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısı, hayata geçirilen güneş enerjisi ile çözüme kavuşturuldu.

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde uzun süredir yaşanan içme suyu sıkıntısına güneş enerjisi sistemi ile köklü çözüm sağlandı. Tatvan Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) finansal katkısı ile köye güneş enerjisi panelleri sayesinde sağlanan elektrikle sondaj marifetiyle yer altından çıkan suyun köye ulaştırılması sağlandı.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, güneş enerjisinden elektrik üretimiyle tarımdan hayvancılığa, sanayiden ulaşıma kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde edilebildiğine dikkat çekti. Şebeke elektriğinin özellikle köylerdeki yüksek maliyeti nedeniyle içme suyu sondajlarında kullanılmasının sıkıntılara sebebiyet verdiğine vurgu yapan Kaymakam Özkan, "Biz de Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak bu soruna kalıcı bir çözüm ürettik. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yaparak kurulum maliyeti dışında neredeyse hiçbir ek maliyet gerektirmeyen güneş enerjisinden elektrik üreterek içme suyu maliyetini büyük oranda düşürüyoruz. Önümüzdeki dönemde içme suyunu sondaj marifetiyle temin eden diğer köylerimizde de imkanlar ölçüsünde güneş enerjisi panelleri kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.