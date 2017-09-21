  • BIST 105.040
  • Altın 146,309
  • Dolar 3,5157
  • Euro 4,1784
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 25 °C

İçme Suyu Sorununa Güneş Enerjili Çözüm

» »
İçme Suyu Sorununa Güneş Enerjili Çözüm
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısı, hayata geçirilen güneş enerjisi ile çözüme kavuşturuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısı, hayata geçirilen güneş enerjisi ile çözüme kavuşturuldu.

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde uzun süredir yaşanan içme suyu sıkıntısına güneş enerjisi sistemi ile köklü çözüm sağlandı. Tatvan Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) finansal katkısı ile köye güneş enerjisi panelleri sayesinde sağlanan elektrikle sondaj marifetiyle yer altından çıkan suyun köye ulaştırılması sağlandı.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, güneş enerjisinden elektrik üretimiyle tarımdan hayvancılığa, sanayiden ulaşıma kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde edilebildiğine dikkat çekti. Şebeke elektriğinin özellikle köylerdeki yüksek maliyeti nedeniyle içme suyu sondajlarında kullanılmasının sıkıntılara sebebiyet verdiğine vurgu yapan Kaymakam Özkan, "Biz de Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak bu soruna kalıcı bir çözüm ürettik. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yaparak kurulum maliyeti dışında neredeyse hiçbir ek maliyet gerektirmeyen güneş enerjisinden elektrik üreterek içme suyu maliyetini büyük oranda düşürüyoruz. Önümüzdeki dönemde içme suyunu sondaj marifetiyle temin eden diğer köylerimizde de imkanlar ölçüsünde güneş enerjisi panelleri kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3. Ordu Komutanı’ndan Vali Yıldırım’a Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 10:28
  • 18 Çocuğa Coşkulu Sünnet Töreni21 Eylül 2017 Perşembe 10:23
  • İtfaiyecilere Tatlı Süpriz21 Eylül 2017 Perşembe 10:23
  • Torbalı’daki Toki İnşaatı Gün Geçtikçe Yükseliyor21 Eylül 2017 Perşembe 10:18
  • Demirçay-avcılar Yolunda Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor21 Eylül 2017 Perşembe 10:18
  • Eyüp’te Nitelikli Rehberlik İçin Önemli Adım21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Kırtık Deresindeki Çalışma Mahalle Sakinlerini Sevindirdi21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Emekli Maaşıyla Evde 80 Hayvan Besliyor21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Agad’tan Müdür Çelik’e ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Memurlar Eş İle İş İkileminde Bırakılmayacak21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti