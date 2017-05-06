Icsd Başkanı Rukhledev: “Samsun Tam Bir Olimpiyat Şehri”

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valert Rukhledev, "Samsun tam bir olimpiyat şehri, üst düzeyde tesisler yapılmış" dedi.

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valert Rukhledev, "Samsun tam bir olimpiyat şehri, üst düzeyde tesisler yapılmış" dedi.

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde "5.İlerleme Raporu Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan ICSD Başkanı Valert Rukhledev, "Samsun tam bir spor şehri olmuş, birinci sınıf düzeyde tesisler yapılmış, olimpiyatlardan sonra bu tesisler gelecek nesillere, Samsun halkına kullanılması için açılacak ve Samsun halkı faydalanacak. Bu Türkiye için büyük bir kazançtır. Birçok çocuğun başarılı olmasına ev sahipliği yapacaktır. Samsun'u boş bir şehir olarak bekliyordum ancak görünce şok oldum. Çok beğendim" diye konuştu.

"Türkiye inanılmazı başardı"

Kendisinin de eskiden milli sporcu olduğunu hatırlatan Rukhledev, "Birçok yerde görev aldım. Birçok yeri dolaştım. 2005 yılında Avustralya'ya gittiğimde olimpiyatlar gerçekten çok kaliteli bir organizasyondu. Sonrasında 2009 yılında Tayvan'a gittiğimde çok şaşırdım. Avustralya'dan daha iyiydi. Tayvan'dan daha iyi bir organizasyon çıkmaz, başka bir ülke Tayvan gibi yapamaz diye düşündüm ama Türkiye inanılmazı başardı. Organizasyonuyla ve organizasyon komitesiyle profesyonel çalışıyor. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Türkiye Tayvan'ı geçecektir" şeklinde konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Koordinatörü Serkan Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşti.