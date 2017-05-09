ICSD’den Samsun’a tam not

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Başkanı Valery, "Samsun tam bir Olimpiyat şehri, üst düzeyde tesisler yapılmış. Türkiye’ye inanıyorum. 2017 Samsun, Tayvan’ı da geçecektir. Bakan Kılıç’a teşekkür ediyorum" dedi

Türkiye'ye inanıyorum

Samsun’da 18-30 Temmuz arasında düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi 5. İlerleme Raporu Toplantısı düzenlendi. Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery, "Samsun tam bir Olimpiyat şehri, üst düzeyde tesisler yapılmış. Türkiye’ye inanıyorum. 2017 Samsun, Tayvan’ı da geçecektir" diye konuştu. Başkan Valery, organizasyonun her alanında desteklerini hissettirdiği için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a da teşekkür etti.

Birinci sınıf düzeyde

Samsun’da 18-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde yapılan 5. İlerleme Raporu Toplantısı’nda konuşan Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev, "Samsun tam bir spor şehri olmuş, birinci sınıf düzeyde tesisler yapılmış, Olimpiyatlar'dan sonra bu tesisler gelecek nesillere, Samsun halkına kullanılması için açılacak, Samsun halkı faydalanacak. Bu Türkiye için büyük bir kazançtır. Birçok çocuğun başarılı olmasına ev sahipliği yapacaktır" diye konuştu.

"Samsun tam bir olimpiyat şehri"

Başkan olduğunda Olimpiyatlar'ın Samsun’da olacağını ilettiklerini söyleyen Başkan Rukhledev, nedenini sorduğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan, "Önce Samsun’u görün, tesislerimizi gezin sonra neden Samsun dediğimizi anlayacaksınız" yanıtı aldığını anlatırken, "Gerçekten de karasıyla, deniziyle, doğasıyla tam bir Olimpiyat şehri. Olimpiyatlar'ın Samsun’da yapılmasını ICSD olarak görüştük konuştuk ve mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

Bakan Çağatay Kılıç’a teşekkür

Reklam faaliyetlerini de çok beğendiğini dile getiren Başkan Valery, "Görsel materyaller birinci sınıf olmuş ve her yerde karşıma çıkıyor, tanıtımları çok beğendim" dedi. Başkan Valery, organizasyonun her alanında desteklerini hissettirdiği için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür etti.