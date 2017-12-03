İda Ultra Maratonu Ödül Töreni Yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağlarında 2-3 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen "İda Ultra Maratonu"nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağlarında 2-3 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen "İda Ultra Maratonu"nun ödül töreni gerçekleştirildi.

3 farklı parkurda toplam 483 sporcunun mücadele ettiği maratonda dereceye giren sporculara ödülleri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş ve Belediye Meclis Üyesi Coşkun Taşkın tarafından takdim edildi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "İda Ultra Maraton'a katılan tüm sporcularımıza, maratona destek veren tüm kurumlara ve organizasyonda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Kaz Dağları'nın uluslararası boyutta tanıtıldığı bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz."dedi.