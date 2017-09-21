‘İdare Şube Başkanları Toplantısı’ Vali Çakacak Başkanlığında Yapıldı

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; vali yardımcıları, kaymakamlar ve il idare şube başkanları katıldı. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Özdemir Çakacak, toplantının amacının il genelinde yürütülen yatırımların son durumlarının görüşülerek değerlendirilmesi, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun arttırılması olduğunu bildirerek; "Amacımız, vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermektir." dedi.

Kamuda birlik ve beraberlik sağlanarak, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yapılacak olan çalışmaları anlatan Vali Çakacak, hizmet kalitesinin arttırılması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması açısından bu tür toplantıların önem arz ettiğini dile getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarına gelen vatandaşların taleplerinin anında incelenerek sorunların en kısa zamanda mahallinde çözümlenmesini, vatandaşların hoşgörü ve güler yüzle karşılanmasını isteyen Vali Çakacak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların, vatandaşların haklı istek, şikâyet ve sorunlarıyla yakından ilgilenmelerinin asli bir görev olduğunu hatırlattı. Vali Çakacak, "Vatandaşlara olan davranışlarımızda; kendimize, eşimize, çocuklarımıza, anne ve babamıza nasıl davranılmasını istiyorsak öyle davranmalıyız. Vatandaşlarımızın resmi daireye geldiğinde göstereceğimiz bir tebessüm, bir güler yüz, vatandaşımızın oradan mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla, insan onuruna yaraşır şekilde hizmet vermek bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Görüş ve temennilerin aktarılması, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yatırımlar hakkında bilgi vermesinin ardından toplantı sona erdi.