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İdareci Ve Bürokratlar Derneğinden 15 Temmuz Açıklaması

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İdareci Ve Bürokratlar Derneğinden 15 Temmuz Açıklaması
İdareci ve Bürokratlar Derneği Genel Başkanı Yücel Can, "Biz birlikte güçlüyüz, kardeşlik sınır tanımaz" dedi.

İdareci ve Bürokratlar Derneği Genel Başkanı Yücel Can, "Biz birlikte güçlüyüz, kardeşlik sınır tanımaz" dedi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Malum 15 Temmuz hain darbe kirli ellerin vatanımıza, mukeddesatımıza kalleşçe saldırdığı gündür ve bu gün de yaklaşıyor. O gün nasıl meydanlara koşarak alanları boş bırakmayarak hassasiyet göstererek, bir duruş göstererek mücadele edip nöbet tutarak, şehitlerimizi, yaralılarımızı, bayrağımızı, vatanımızı yalnız bırakmayıp seve seve canımızı feda etmeyi, şehadeti arzulayıp gereğini yaparak Türkiye ve uluslararası temsilciliklerde yapılması gerektiğini yaptıysak; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile birlikte gelen talimatlara göre nasıl hareket ettiysek, şimdi kazanılan tecrübe ve daha şuurlu olma ile aynı duruşumuzu perçinleştirilmiş bir şekilde yapma, gösterme zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda hareket edeceğiz. Genel Merkez olarak kurucuları arasında yer aldığımız 15 Temmuz STK Platformu ile ortak hareket edeceğiz. Bununla birlikte "Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi" doğrultusunda 15 Temmuz hain kirli eller darbesine karşı faaliyetlerde bulunacağız. Bu faaliyetleri takip edecek temsilciliklerde, üyelerimizin katılımları sağlanarak faaliyet gösterilmesi adeta bir zarurettir ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği mensupları bunun gereğini yapmıştır ve yapacaktır da. Daha 15 Temmuz günü gelmeden bu konuda il temsilcilerimizin gayretleri takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

Can, illerdeki resmi faaliyetlere katılma, STK ile ortak hareket etme, şehit ve yaralı aileleri ziyaret etme, Ömer Halisdemir gibi şehitlerin logoları ile birlikte kırmızı-beyaz-turkuaz renklerle tişört bastırma, basın açıklaması yapma gibi faaliyetlerde bulunacaklarını belirterek, "Bütün bu faaliyetlerin Genel Merkezimizle birlikte koordineli olarak yapılmasının daha etkili ve kalıcı olacağı düşünülmektedir. Şu unutulmamalıdır ki başka Türkiye yok. Türkiye; İslam aleminin, mazlumların umudu ve dayanağı olduğu kadar darbecilerin ve işbirlikçilerinin önünde Allah'ın izniyle yıkılmaz bir güçtür, yıkılmaz bir kaledir. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz, kardeşlik sınır tanımaz" dedi.

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