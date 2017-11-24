İddianamede, Darbe Girişiminden Bir Gün Önce Telefona Yansıyan Konuşmalar Ortaya Çıktı

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından gözaltına alınan ve yargılanmasına devam edilen FETÖ/PDY şüphelileri...

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından gözaltına alınan ve yargılanmasına devam edilen FETÖ/PDY şüphelileri ile 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce telefonla konuşan ve hala üniversitede görevli olan Prof. Dr. Hamdi Temel ile ilgili açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Hamdi Temel, bu görüşmenin tamamen tesadüf olduğunu iddia etti.

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Hamdi Temel ile FETÖ/PDY terör örgütü akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu ihraç edilen eski DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Eyigün arasında darbeden 1 gün önce yapılan telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Görüşmeler, iddianamede yer aldı. Prof. Dr. Sabri Eyigün'ün, ifadesinde bu görüşmenin darbeden hemen 1 gün önce olmasının tesadüf olduğunu söylediği öğrenildi.

Dicle Üniversitesinde FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonunda ihraç edilen eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İddianamede 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce Sabri Eygün ile Hamdi Temel arasında geçen telefon görüşmeleri de yer aldı. Hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılan Hamdi Temel'in hala DÜ Eczacılık Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı belirtildi.

Telefon görüşmesi iddianamede yer aldı

Hazırlanan iddianamede Prof. Dr. Sabri Eyigün'ün Eczacılık Fakültesinde görevli Prof. Dr. Hamdi Temel ile 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce yaptığı telefon görüşmesi de yer almıştı. Mahkeme kararı ile dinlenen telefon görüşmesi hakkında ifadesi alınan Eyigün, ifadesinde şunlara yer vermişti:

"Konuşmanın içeriği o döneme denk gelen üniversitedeki rektörlük seçimi ile ilgilidir. Rektörlük seçimlerinden önce o dönem üniversite genel sekreteri olan Mustafa Tuna bana gelerek askerlerin adaylar hakkında bilgi istediğini söylemişti. Mustafa Tuna, üniversitemizde PKK sempatizanı olarak bilinen bir profesör hakkında askerlerin bu kişinin şu an rektör olan Talip Gül'ü desteklediğini kendisine sorduğunu bana aktardı. Ben de bu durumu bilemeyeceğimi söyledim. Ben daha sonra böyle bir durumu teyit etmek için Hamdi Temel'i aradım. Eğer PKK sempatizanları kazanır ümidi ile Talip Gül'e yaklaşıyorlarsa bunu hem devletin ilgili kurumlarına, hem de Talip Gül'e bildirmek amacımdı. Darbe teşebbüsü gecesinden bir gün önce olması tamamen tesadüfidir."

"Askeriye diğer taraftan onlar gelmeden ekibi çok merak ediyor"

Sabri Eyigün ile Hamdi Temel arasında geçen telefon görüşmesinde şunlar konuşuldu:

Sabri Eyigün: Çok önemli bir yerden gelmişlerdi, istihbarattan gelmişlerdi. Kimlerle çalışacak, kim onu etkileyecek onu öğrenmek istiyorlar.

Hamdi Temel: Sorayım mı tıpa falan, yoksa siz mi soracaksınız? Yani Muttalip bilir gerçi, onlar biraz çalıştılar ya.

Sabri Eyigün: Bize direkt askeriyeden geldiler, askeriyeden üst seviyeden geldiler. Ama hani onları çok konuşamıyorsun.

Hamdi Temel: Korkusuz da bu askeri şeyden randevu talep etmiş, üst şeylerden.

Sabri Eyigün: Askeriye diğer taraftan, onlar gelmeden ekibi çok merak ediyor. Çünkü yarın göreve gelince onlarla çalışacak, onları etkileyecek, onların dediğini yapacak. Bir de daha çok hani bu Rıdvan Şeşen'e benzer zararlı olan tipler olması lazım ki daha şey olsun.

Hamdi Temel: Tamam ben gidip bakayım.

Sabri Eyigün: Çok şey yapmayın da böyle fazla dallandırmayın.

DÜ Eczacılık Fakültesinde öğretim görevlisi olan ve FETÖ/PDY'den ihraç edilen eski rektör yardımcısı ile darbeden 1 gün önce yaptığı telefon görüşmeleri iddianameye giren Hamdi Temel, FETÖ akademisyenlerinin etkili olduğu dönemlerdeki birçok görevinden olduğu gibi Diyarbakır Bilimsel Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü görevinden de alındı. Ancak bu görevden alınan Temel'in hala DÜ'de öğretim görevlisi olduğu bildirildi.

"Tamamen tesadüf"

Hain darbe girişiminden bir gün önce Sabri Eyigün ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi veren Hamdi Temel ise bunun tamamen tesadüf olduğunu ve darba ile alakasının olmadığını söyledi. Temel, "O görüşme seçim arefesiyle alakalıydı. Bir iki kişi gelmiş. Ben de araştırayım dedim. Darbe ile alakalı değildi. Tamamen tesadüftü. Başka bir nedeni olması mümkün değil" dedi.