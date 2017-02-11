İddmib Başkanı Meröz: "Mutfak Ürünlerinde Çin’le Rekabet Halindeyiz"

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, mutfak ürünlerinde Çin'le rekabet halinde olduklarını belirterek,...

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, mutfak ürünlerinde Çin'le rekabet halinde olduklarını belirterek, 2017 hedeflerinini, ihracatı yüzde on arttırmak olduğunu söyledi.

Uluslararası züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya mobilya, dekorasyon fuarı Ambiente" sektör temsilcilerini 69. kez bir araya getirdi.

Türkiye'nin de iddialı olduğu sektörde Türk ihracatçılar Çin ile kıyasıya rekabet ediyor. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin milli katılım sağladığı ve bireysel başvurular ile 150'ye yakın firmanın hazır bulunduğu Ambiente fuarında Türk şirketleri 2017 yılında hedefleri, ihracatı yüzde 10 arttırmak.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, "Mutfak sektörü 2016 yılında Almanya'ya 344 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş durumda. Almanya'nın 2016 yılında gerçekleştirdiği ev ve mutfak ekipmanları ithalatında 8'nci sırada yer alıyoruz. Almanya'ya mutfak sektörü olarak ihracat hedefimizi, 2017 yılında ihracatımızı yüzde 10 artırarak, Almanya'nın ithalatında ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

İDDMİB Başkanı Mertöz, "Rakip ülkelerden Çin'e göre kalitede de çok daha iyi bir seviyedeyiz ve coğrafi olarak Avrupa'ya yakın olduğumuz halde fiyatlarımız Çin ile rekabet edecek düzeyde. Tasarıma verdiğimiz önemle de rakiplerimizden ayrılacağımızı düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz tasarım yarışmaları ve teknoloji okullarımız ile bu hedefe bir adım daha yaklaştık. Endüstriyel tasarım yarışmaları ile gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki üretici firmalara üretime hazır projeler sunulmaya devam ediliyor" diye konuştu.

İDDMİB Mutfak Komitesi Başkanı Tahsin Öztiryaki de, sektör olarak markalaşmayı tamamladıklarını ve global oyuncular ile rekabet eder konumda olduklarını belirterek, "Mutfak ihracatçıları olarak geldiğimiz bu nokta ülkemize de döviz olarak dönüyor ve cari açığın kapanmasına çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. 2015 yılı itibariyle sektörümüz 1.7 milyar dolar ithalat gerçekleştirirken, 4 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdik. 2016 yılı rakamlarına göre sektörümüzde dünyanın en büyük 6'ncı ihracatçısı konumundayız. Gerçekleştirdiğimiz ihracatın 2,2 milyar doları sadece Avrupa birliği ülkelerine. Ana pazarımızın Avrupa olması ürün kalitemizin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Sektör olarak ihracatımızın yüzde 54'ünü sadece Avrupa pazarına yapıyoruz. Mutfak sektörü olarak son 5 yılda yaklaşık yıllık yüzde 6'lara yaklaşan bir büyüme hızına sahibiz. Dünyada yaşanan ekonomik ve siyasal sıkıntılara rağmen yılda ortalama yüzde 6 büyüyor oluşumuz gelecek adına umut verici" dedi.