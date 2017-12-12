İdeal Gebelik Takibi Nasıl Olmalı?

Özel Esentepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Baran, gebelik takibinin doğru ve eksiksiz yapılmasının, ortaya çıkabilecek...

Özel Esentepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Baran, gebelik takibinin doğru ve eksiksiz yapılmasının, ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun önceden tahmin edilebilmesi, önlenmesi ve doğru tedavisinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Gebelik ortaya çıktıktan sonra, bebeğin ve annenin sağlıklı bir şekilde gebelik sürecini yönetebilmesi, hem bebek sağlığı hem de anne sağlığı açısından büyük önem taşımakta. Gebelik süreci, ilk haftadan son haftaya dek takip gerektiren bir bütün olduğu için de bu süreçte, ideal bir gebelik takibinin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi veren Özel Esentepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Baran, anneyi risk altında bırakmadan, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi noktasında kritik bir süreç olan "gebelik takibi" ile paylaşımlarda bulunarak, bu sürecin doğru ve eksiksiz yapılmasının, ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun önceden tahmin edilebilmesi, önlenmesi ve doğru tedavisinde büyük önem taşıdığını söyledi. Gebeliğin takibinin, anne adayının adet gecikmesini takiben, gebeliğin varlığının tespit edilmesi ile başladığını aktaran Dr. Bülent Baran, "Gebelik süreci ortalama 9 ay 10 gün veya 40 hafta devam etmektedir. Gebeliği 3 dönemde değerlendirebiliriz. İlk 3 ay "1. Trimester', 4-6 aylar "2. Trimester', 7-9 aylar ise "3. Trimester" olarak tanımlanır. Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi, gebelik hormonuna bağlı keskin değişimler ve vücudun gebeliğe alışma sürecinden dolayı, gebeliğin diğer dönemlerine göre daha zor bir süreçtir. Gebelik sürecini ideal bir şekilde geçirebilmek için gebelik zamanlamasının en iyi şekilde ayarlanması gerekiyor. Bu plan doğrultusunda da tedbirler alınmalı. Alkol ve sigara gibi zararlı maddelerin kullanımı kesilmeli, insan sağlığına zararlı ortamlardan korunmalıdır" dedi.

Gebelik sürecinin, sağlık personeli veya kurumu tarafından izlenmesi gerektiğini aktaran Dr. Baran, "İlk üç ay, gebelik kayıplarının görülme ihtimali daha yüksektir. Bu dönemde, anne adayları bebek hareketlerini henüz hissedemediği için daha endişeli olabiliyor. Sağlıklı gebelik takibi, ilk üç ay süresince 2-3 hafta arayla yapılmaktadır. Hekimle gerçekleşen her görüşmede, tansiyon ve kilo ölçülerek, gerekli tahliller yapılacak ve bebeğin kalp atışlarıyla büyüklüğü, ultrasonla değerlendirilecektir. Vajinal kanama, vajinadan su gelmesi, rahimde kasılmalar görülmesi, bebek hareketlerinde azalma gibi belirtiler görülmesi durumunda acilen hekime gidilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.