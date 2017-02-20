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İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı Başarısını Sürdürüyor

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İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı Başarısını Sürdürüyor
Bilecik ilinde düzenlenen 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına katılan Bozüyük Belediyesi...

Bilecik ilinde düzenlenen 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına katılan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü, her iki maçını da rakibine set vermeden 3-0 kazandı.

Bu hafta Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanan 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor, Bilecik Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Maçı rakibine set vermeden 3-0 kazanan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor 3 puanı alan taraf oldu. Kulüplü Voleybol Genç Kızlar kategorisinde ise Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Bilecik Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Bu maçı da Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü voleybolcuları 3-0 kazandı. Bozüyük İdmanyurdu Spor'un 2016-2017 Kulüplü Voleybol Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisindeki üçüncü maçları Mart ayı içerisinde oynanacak.

İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı Başarısını Sürdürüyor

İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı Başarısını Sürdürüyor

İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı Başarısını Sürdürüyor

İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı Başarısını Sürdürüyor

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