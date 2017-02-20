İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı Başarısını Sürdürüyor

Bilecik ilinde düzenlenen 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına katılan Bozüyük Belediyesi...

Bilecik ilinde düzenlenen 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına katılan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü, her iki maçını da rakibine set vermeden 3-0 kazandı.

Bu hafta Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanan 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor, Bilecik Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Maçı rakibine set vermeden 3-0 kazanan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor 3 puanı alan taraf oldu. Kulüplü Voleybol Genç Kızlar kategorisinde ise Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Bilecik Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Bu maçı da Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü voleybolcuları 3-0 kazandı. Bozüyük İdmanyurdu Spor'un 2016-2017 Kulüplü Voleybol Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisindeki üçüncü maçları Mart ayı içerisinde oynanacak.