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İdrar kaçırma sebepleri ve tedavisi!

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İdrar kaçırma sebepleri ve tedavisi!
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aybek, idrar kaçırma tipleri, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Kontinans Derneği ve Bakırköy Belediyesi’nin işbirliği ile Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi’nde, "İdrar Kaçırma Problemi ve Tedavileri" konulu bir bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aybek, idrar kaçırma tipleri, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine önemli detayları halkla paylaştılar.drar kaçırma problemine karşı tedavi yöntemleri nelerdir?

Prof. Dr. Oktay Demirkesen, Türkiye'de kadınların idrar kaçırma oranının yüzde 42,7 olarak saptandığını belirtirken 40 yaş ve üzeri her 4 kadından 1'inde bu problemin yaşandığına dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti; "Dünyada 400 milyona yakın kişi üriner inkontinans (idrar kaçırma) sorunuyla karşılaşırken özellikle kadınlar bu sorunla daha fazla yüzleşmek zorunda kalıyor. Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından 1'i yani toplam olarak 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor.

75 yaşından sonra ise her iki cinste de görülme sıklığı benzer olabiliyor. İdrar kaçırma hem erkek hem de kadınları etkileyen bir problemdir. Tedavinin, idrar kaçırmanın mesane ya da mesane çıkımından kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesiyle mümkün olduğunun bilinmesi gerekir.

Tedavi için düzenli sıvı tüketilmesi ve mesanenin düzenli olarak boşaltılması gibi önlemlere ek olarak spor yapılması veya odaklanmış terapilerle pelvik taban adalelerinin güçlendirilmesi önemlidir. İlaç kullanımı ile tedavinin desteklenmesi de mümkündür. Bu konuda birçok yeni ilaç ülkemizde de bulunmakta ve kullanılmaktadır. Bu şekilde sonuç elde edilemiyorsa mesane kaynaklı idrar kaçırma tedavisinde botulinum nörotoksini (botoks) de uygulanabiliyor. Bu uygulama, mesane içine sistoskopi yardımlı ve özel geliştirilmiş iğnelerle yapılabiliyor" dedi.

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