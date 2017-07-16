Türk basınının ve iş dünyasının önemli isimlerinden, Kanal t Yönetim Kurulu Başkanı İdris Keskinci vefat etti.

Türk basınının ve iş dünyasının önemli isimlerinden, Kanal t Yönetim Kurulu Başkanı İdris Keskinci vefat etti.

Birkaç yıl önce kalp rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan Kanal t Yönetim Kurulu Başkanı İdris Keskinci, 15 Temmuz günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Keskinci'nin vefatı, medya dünyasında, İstanbul'daki esnaf ve tüccar kesiminde büyük üzüntüye yol açtı.

14 Temmuz günü Kanal t televizyonunda yaptığı son toplantıda, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü konusunda değerlendirmeler yapan Keskin, yaptığı konuşmada, "O gün şehit olmak bize nasip olmadı. Fırsatı kaçırmak kaderimizmiş. Bari bundan böyle sağ oldukça üzerimize düşeni yapalım. Vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkalım. Bu ihaneti unutmayalım, unutturmayalım" demişti.

İdris Keskinci'nin cenazesi, 17 Temmuz Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Güngören Köyiçi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Güngören Mezarlığı'nda toprağa verilecek.