"İf Kare Eskişehir" Başladı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin katkılarıyla, İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında düzenlenen "İf Kare Eskişehir" etkinliği başladı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin katkılarıyla, İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında düzenlenen "İf Kare Eskişehir" etkinliği başladı.

İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında başlatılan "İf Kare Eskişehir" 32 şehir ile aynı anda gösterime girdi. Hasan Polatkan Kültür Merkezinde, 3 gün sürecek etkinliğin ilk ayağı, "Tanna" adlı film ile başladı.

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyenin sinema ile ilgili yaptığı çalışmaların daha organize hale gelmesiyle birlikte, artık etkinliklerin festival ortaklığı haline dönüştüğünü söyledi. Eskişehirlilerin sanata olan sevgisini, 40'dan fazla mekanda 32 şehirde aynı anda gösterime giren filmlerle göstermek istediklerini belirten Başkan Kurt, "İf Kare yıllardır sinema sanatını en düzgün noktaya getirmeye çalışan bir etkinlik. Bu yıl Odunpazarı Belediyesinin de buna katılmış olması bizim açımızdan önemli, umarım 3 gün boyunca doya doya seyredersiniz. Bizler belediye olarak bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, film eleştirmeni Murat Tolga Şen, sinema yazarı Burak Göral ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Festival, 25 Şubat 2017 cumartesi günü Dev, Camdan Kanatlar adlı filmler ile devam edecek. 25 Şubat'ta film gösterimleri dışında bir de söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiye "Dondurmam Gaymak" ve "İftarlık Gazoz" filmlerini yöneten Yönetmen Yüksel Aksu, Öteki Sinemanın yayın yönetmeni, film eleştirmeni ve yazar Murat Tolga Şen ile Sözcü Gazetesinin Sinema Yazarı Burak Göral katılacak. Türk Sinemasının geldiği noktanın tartışılacağı söyleşi iki oturumda gerçekleşecek.

"İf Kare Eskişehir" 26 Şubat Pazar günü "Bir Günde Hindistan" ve "Koca Dünya" filmleri ile devam edecek. 26 Şubatta ayrıca "İf İstanbul" ile canlı bağlantı yapılacak. "İf İstanbul" ile yapılacak olan ilk canlı bağlantı 14.30'da başlayacak, 15.00'da sona erecek. İkinci canlı bağlantı ise 17.45'de yapılacak ve 18.15 de sona erecek.