İf Kare Eskişehir Sona Erdi

Alternatif dağıtım ve paylaşım projesi olan İF2, 32 Şehir 42 farklı noktada sinemaseverlerle bir araya geldi.

Alternatif dağıtım ve paylaşım projesi olan İF2, 32 Şehir 42 farklı noktada sinemaseverlerle bir araya geldi.

Bu yıl Eskişehirlilerle İf Kare Eskişehir ile bir araya gelen İF2 Sinema Festivali, söyleşiler ve film gösterimleri ile Eskişehirlilerle buluştu. Türkiye'de "Sinemanın Geldiği Nokta'nın tartışıldığı söyleşiye katılan "Dondurmam Gaymak" ve "İftarlık Gazoz" filmlerinin Yönetmeni Yüksel Aksu, Eskişehir ve Odunpazarı'nı Orta Anadolu'da bir vaha olarak tanımladı. Aksu ayrıca ileride Eskişehir'de film çekmek istediğini söyledi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen İF Kare Eskişehir etkinliği 24, 25, 26 Şubat tarihleri arasında Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Üç gün süren İF Kare Eskişehir Film Festivalinde "Tanna" , "Jatten - Dev" , "Camdan Atlar" , "Bir Günde Hindistan" ve "Koca Dünya" filmlerinin gösterimi yapıldı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film gösterimlerine festival boyunca bin 1404 kişi katıldı.

Festivale konuk olarak "Dondurmam Gaymak" ve "İftarlık Gazoz" filmlerinin Yönetmeni Yüksel Aksu; Öteki Sinemanın Yayın Yönetmeni, Film Eleştirmeni ve Yazar Murat Tolga Şen ile Sözcü Gazetesi'nin Sinema Yazarı ve senarist Burak Göral katıldı. Eskişehirli sinemaseverler ile bir araya gelen konuklar gerçekleştirdikleri söyleşide "Türk Sinemasının geldiği nokta" konusunda görüşlerini belirtti.

AKSU: "ESKİŞEHİR VE ODUNPAZARI ORTA ANADOLU'DA BİR VAHA"

"Dondurmam Gaymak" ve "İftarlık Gazoz" filmlerinin Yönetmeni Yüksel Aksu gerçekleştirdiği söyleşi sonunda Odunpazarı ve Eskişehir hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Eskişehir'in çok sevdiği bir kent olduğunu söyleyen Aksu, Eskişehir ve Odunpazarı'nı Orta Anadolu'da bir vaha olarak tanımladı. Aksu, "Üniversitelerin yarattığı bir gelenekten dolayı çok ciddi bir kültür sanat geleneği var. Odunpazarı Belediyesi'nin İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'ni burada yapılması çok kıymetli bir iş. Bir de tabi Odunpazarı, Türkiye'de ilk restorasyonu başlayan kadim kent kültürünün inşa edildiği bir yer. Fırsatım olursa ilerde bir gün bir film çekmek isterim" dedi.

HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREV BAŞKANI İF KARE ESKİŞEHİR'E KATILDI

İf Kare Eskişehir'in son gününde gösterimi yapılan filmlerden biri de yönetmenliğini Richie Metha'nın yaptığı India In A Day "Bir Günde Hindistan" oldu. Film gösteriminin bir de özel konuğu vardı, film gösterimine Hindistan Büyükelçiliği Görev Başkanı Müsteşar Maphumita Hazarika Bhagat da katıldı.