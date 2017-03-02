İfade Veren Yüzbaşı Ergün Şahin: "Rahmetli Halisdemir İle Aynı Tezgahta Yetiştik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik görülen suikast girişimi davasının 7. gününde ilk ifadeyi veren Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Ergün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik görülen suikast girişimi davasının 7. gününde ilk ifadeyi veren Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Ergün Şahin, 15 Temmuz kahramanlarından merhum Ömer Halisdemir'i rahmetle yad edip, "Nasıl bir telefon emri ile Ömer Halisdemir bir generali vurup milletin gönlünde taht kurdu ise ben de güvendiğim bir komutanımın emri ile göreve gittim. Ömer Halisdemir ile aynı tezgahın ürünüyüz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik suikast girişimi davasının duruşmasına Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesine dönüştürülen Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Salonu'nda yoğun güvenlik önlemleri altında devam edildi. Duruşmada 15 Temmuz öncesi Özel Kuvvetlerde Karargah Subayı olan eski Yüzbaşı Ergün Şahin dinlendi. Görevlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak olduğunu bildiğini söyleyen Ergün Şahin, "Şükrü Binbaşımın talimatıyla helikopterle İzmir'e gittik. Çiğli'de bizi Gökhan Paşam karşıladı. Gökhan Paşam "TSK yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilan edildi. Emirleri Genelkurmay Başkanı'ndan alıyoruz" dedi. Görevimizin Marmaris'e gidip Cumhurbaşkanını almak olduğunu biliyorduk" diye konuştu.

Helikopter kumsala inince bir grup sivilin helikoptere doğru geldiğini söyleyen Ergün Şahin, "Helikopterden inerken bir grup sivil bizim yanımıza doğru geldi. Onların dağılması için havaya ateş açtım. Siviller korkarak kaçtı. Otele doğru giderken polisler bizlere ateş açtı. Daha sonra biz diğer binaya doğru gittik. Evlerin birisinden birisi çıktı ve koruma polisi olduğunu söyledi. Burnu kanıyordu. İçeride yaralı var diye bağırdı. Kendisini yere yatırdım. Ellerini kelepçeledim. Silahını ve mermilerini aldım. Üzerini aradım cebinden para çıktı. Sonra parayı cebine koydum. Biz hırsız değiliz" dedi.

"Durum değerlendirmesi yaptık, teslim olduk"

O gece amaçlarının kesinlikle suikast olmadığını, çatışmaya girmediklerini belirten Ergün Şahin, "Ormanlık alan içerisine girdiğimizde durum değerlendirmesi yaptık. Teslim olmayı düşündük. Polisler bizi gördüğü her yerde ateş ediyordu. Polisin bizi sağ ele geçirmek istemediğini düşündük ve kaçmaya devam ettik" dedi.

"6 bin yıl da yargılansam bildiğim sırları söylemem"

İfadesinde dönemin Genelkurmay Başkanının referansı ile özel kuvvetlere seçildiğini kaydeden Ergün Şahin, "Devlet sırrı niteliğinde çok sayıda iç ve dış göreve gittim. 6 bin defa müebbetle yargılasanız da bu sıraları söylemem. Devlet terbiyem buna müsaade etmez. Zaten ben mesleğime geri döneceğim. Buna inanıyorum" sözlerine yer verdi.

"Siyah kıyafetli askerler suikastçıydı"

İfadesinde 6 bin 500 sayfalık delilleri incelediğini de belirten Ergün Şahin, "O gece orada gerçekten bir suikast yaşandı ise bunun sorumluları biz değiliz. Siyah kıyafetli askerlerden söz ediliyor. Bunları araştırın. Bu çekilen filmin figüranlığı bizlere verilmek isteniyor. Biz oraya gittiğimizde film zaten bitmişti" dedi.

"Ömer Halisdemirin yaptığını ben de yapardım"

İfadesine "15 Temmuz akşamı şehit olan Ömer Halisdemir ile aynı tezgahın ürünüyüz" diye sürdüren Gökhan Şahin, "O gün gece bir generalin telefonuyla bir başka generali öldüren Halisdemir ile aynı tezgahın ürünüyüz. Ben de Halisdemir gibi komutanlarımın emrine itaat ettim. Amacımız Cumhurbaşkanına suikast olsaydı o kadar insana gerek yoktu. Helikopterden gece paraşütle otelin olduğu yere inerdik. İçeriye sızardık. Kimsenin ruhu duymazdı. Görevi yapar giderdik" dedi.