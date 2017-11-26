Iğdır Askf Binasının Açılışı Yapıldı

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) tarafından alımı yapılan merkez binasının açılışı yapıldı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) tarafından alımı yapılan merkez binasının açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Belediye Başkanı Murat Yitik ve davetliler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim İcra Kurulu üyesi ve Türkiye Amatör Spor kulüpler konfederasyon Başkanı Ali Düşmez, "Iğdır amatörlerinin hizmetinde kullanılmak üzere bu güzel merkezi satın aldık. Belediye Başkanımızla konuştuğumuzda merkezin iç döşemesini ben yapacağım demişti. Başkanımız Murat Yikit ve Iğdır amatörlerine destekler sunan Valimize teşekkür ediyorum. Bu merkezimizde yalnızca futbol değil, sporun tüm branşlarına hizmet edeceğiz" dedi.

Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ise, "Böyle bir desteği amatör spor kulüplerine vermekten bir Belediye Başkanı olarak son derece mutluyum. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Onların sportif faaliyetlerde bulunması ve enerjilerini sahalara yansıtmamız lazım. Amatör düzeyde yetişen sporcular ileride profesyonel düzeyde oynayarak ilimizi temsil edecek olan kişilerdir. Kulüplerimizin başarısı ile Iğdır'ımızı gelecek güzel günlere taşımayı sürdüreceğiz ve kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.