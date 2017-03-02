Iğdır Belediyesi Kar Temizleme Çalışması

Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen kar temizleme çalışmaları ara vermeden sürüyor.

Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen kar temizleme çalışmaları ara vermeden sürüyor.

Son yılların kar yağışı yönünden en bereketli dönemini yaşayan Iğdır, yağışın ardından Belediye Fen İşleri müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başlattığı kar ve buz temizleme çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit yaptığı açıklamada, "Belediye ekipleri, karın ve şiddetli soğuklar nedeniyle buz tabakasıyla kaplanan yollarda da iş makineleri aracılığıyla buzları kırarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yolların yanı sıra kaldırımlar da kardan temizleniyor. Kentteki kar yığınlarını temizlemek ve buzları ortadan kaldırmak için haftalardır süren yoğun bir mesai içerisine giren ekipler, gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor. Temizlik çalışmaları esnasında uygunsuz parklar ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Yol kenarlarına gelişigüzel yapılan parklar nedeniyle temizlik çalışmaları esnasında zabıta ekipleri de faaliyetlere destek veriyor. İl merkezinde biriken yığınlar, iş makineleri vasıtasıyla kamyonlara nakledilerek atık yerlerine boşaltılıyor. Mahallelerin bazı kesimlerinde kar yığınlarından dolayı daralan yollar, iş makineleri tarafından genişletilerek ulaşımın daha rahat yürümesi sağlanıyor" dedi.