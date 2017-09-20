Iğdır Emniyet Müdürlüğü Binasında Yangın

Iğdır Emniyet Müdürlüğü binasının depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü binasının depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 16. 15 sıralarında Iğdır Emniyet Müdürlüğü binasının depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve tedbir olarak ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.