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Iğdır Ovası Leyleklerin Yuvası

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Iğdır Ovası Leyleklerin Yuvası
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, leylekler sıcak havanın etkili olduğu Iğdır'ı henüz terk etmedi.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, leylekler sıcak havanın etkili olduğu Iğdır'ı henüz terk etmedi.

Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan Iğdır'da leylekler, Ulu Cami ve Iğdır Valiliği binası üzerine yaptıkları yuvalarla güzel bir görüntü oluştururken vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Iğdır'ın simgesi haline gelen leylekler, kenti terk etmiyor.

Yurt genelinde soğuk havanın ve kar yağışının etkili olduğunu belirten Adile Nefis isimli vatandaş, "Bize yakın yerler kar ve soğuk hava ile mücadele ederken, Iğdır'a henüz kar yağmadı. Karın yağmaması ve havaların sıcak olması nedeniyle leylekler Iğdır'ı terk etmiyor. Iğdır'ın etrafında bulunan yerleşim yerlerinde kar, kış, soğuk hava etkili olurken biz halen yaz mevsimini yaşıyoruz. Iğdır o kadar sıcak ki leyleklerimiz gitmiyor ve burada kalıyorlar" dedi.

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