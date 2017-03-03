Iğdır’da 2017 Yılı 1. Ab-udyk Toplantısı

Iğdır Valiliğinin Avrupa Birliğine Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu(AB-UDYK )2017 yılı 1. toplantısı Polis Evi toplantı salonunda Vali Ahmet Turgay...

Iğdır Valiliğinin Avrupa Birliğine Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu(AB-UDYK )2017 yılı 1. toplantısı Polis Evi toplantı salonunda Vali Ahmet Turgay Alpman başkanlığında, Vali yardımcısı Bilgehan Karanfil, Vali yardımcısı Harun Yücel, kurul üyeleri olan İl müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Programda konuşan Vali Ahmet Turgay Alpman, "İçişleri Bakanlığınca 2010 yılında yayınlanan genelgesine istinaden 81 ilde Valilikler bünyesinde Avrupa Birliğine Dayanışma ve Yönlendirme Kurullarının oluşturulmuş olup, Avrupa Birliği İl daimi temas noktası bulunmaktadır. Ülkemizin AB adaylık sürecinde ilimizde Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanarak projeler yapılmasını ve projelerin sayıca artmasını sağlamak, İlimiz ihtiyaç ve önceliklerin istişare edilmesi, İlimiz kurumlarında yürütülen projelere rehberlik etmektir. Amacımız; Avrupa birliği ile ilgili sürecin tüm kesimlerin bilgi ve görüşlerini paylaşabileceği kamu, yerel, sivil, özel işbirliğini destekleyen bir platform oluşturmaktır" dedi.

Daha sonra kurumların proje sorumlulukları, başvurusu devam eden hibeler ve 2. Avrupa Birliğine Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kuruluna (AB-UDYK ) kadar yapılması gerekenler konuşuldu.