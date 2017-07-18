Iğdır’da Açık Elektrik Panosu Tehlike Oluşturuyor

Iğdır'da kapağı açık halde bulunan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ait tehlike oluşturuyor.

Iğdır'da kapağı açık halde bulunan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ait tehlike oluşturuyor.

Iğdır merkez Vali yolu Caddesi üzerinde Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ait elektrik panosunun kapağı kapatılmayıp, yere bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Özellikle her akşam binlerce kişinin uğrak yeri olan Vali yolu Caddesi üzerinde olması ve hiçbir önlen alınmaması dikkatlerden kaçmadı. Çocukları ile cadde üzerinde gezen aileler bu duruma tepki göstererek, "Çoluk çocuğumuzla geziyoruz. Yetkililer bu panonun kapağını hiç görmüyor mu. Kapağın kapatılması için bizden birilerinin ve çocuklarımızın zarar görmesi mi gerekiyor. Şehrin en işlek caddesinde elektrik panosunun açık olması çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Yetkililerin biran önce elektrik panoları için gerekli önlemleri almaları gerekiyor" dediler.