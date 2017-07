Iğdır’da Demokrasi Nöbeti Sona Erdi

Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik programı kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi.

Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ak Parti Iğdır Millet Vekili Nurettin Aras, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma komutanı Kahraman Dikmen, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, İl müftüsü Cüneyt Kulaz, 5. Alay Komutanı Taner Güneş, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından kuran-ı kerim tilavetiyle devam etti.

Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras yaptığı konuşmada, Türk milleti hiçbir zaman zillet halkasını altından bile olsa boynuna takmadığını belirtti. Aras, "hiçbir tarihte bu millet esir olmamış ve esaret altında yaşamamıştır. Zira hak yolunda ölümü ve şehadeti genç kızın boyununa taktığı gerdanlık gibi bilir. O gerdanlık bizim milletimizin süsüdür. Milletimizde süslenmek ve bezenmekten kattiyen çekinmez. Allah yolunda bu milletin her bir bireyi canını her an her dakika vermeye hazırdır. Eyer şehit ve gazilerimiz olmasaydı ne olurdu. O zulmün öncüleri bizim emniyetimizi esir alırlardı. Milletin milli haysiyetlerini ganimet bilirlerdi ve yaşantımız haram olurdu. O yüzden 15 Temmuz cinnet darbe girişiminde hayatlarını feda eden şehitlerimiz bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, " 81 Vilayetimizde sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarıyla, geçen yıl olduğu gibi bugünde Demokrasi Milli Birlik ve Şehitlerimize saygı nöbetleri tutuluyor. Nöbetimizi bu saat itibari ile hep birlikte birazdan sonlandırıp ama manen tutmaya devam edeceğiz. Hocam az önce söyledi. Kabede yapılan dua hürmetine bu millet dimdik ayakta. Bedrin, Çanakkale ve 15 Temmuz'un şehit ve aslanları gerçekten çok şanlılar. Akif'in, Çanakkale şehitleri ifadesinde "Ey şehit oğlu şehit isteme bende Makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber" diyor onlara yaktığımız makberler onlar için küçük geliyor. Onlar peygamber efendimize komşu. Şu an makamları en yücesiyle ödüllendirildiler. Ne mutlu ki bize Bülent Aydın ve Bülent Yurtseven gibi iki tane kahraman 15 Temmuz şehidine sahibiz. Makamları cennet ruhları şad olsun. Bütün şehitlerimize rahmet gönderiyor şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra okunan duaların ardından Iğdır Valisi Enver Ünlü, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş'a Türk Bayrağı hediye etmesinin ardından son buldu.