Iğdır’da Elektrik Kesintisi Yapılacak

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; "Iğdır'da 9-10 Aralık 2017 tarihi 08:30-16:30 saatleri arasında 14 Kasım Mahallesi ve Pir Sultan Abdal Mahallesi, Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde 9 Aralık 2017 tarihi 10:00-12:00 saatleri arasında Hüsamettin Peker İnşaat Tic. Ltd. Şti., GSM Baz İstasyonları ve Askeri Karakollar, Iğdır İli Merkez İlçesinde 11-12 Aralık 2017 tarihi 08:30-16:30 saatleri arasında, Halfeli Beldesi TR/6 Bölgesi"
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