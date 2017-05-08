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Iğdır’da Fetö Operasyonu: 9 Tutuklama

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Iğdır’da Fetö Operasyonu: 9 Tutuklama
Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 kişi tutuklandı.

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 kişi tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bank Asya hesabı, haklarında ifade, şikayet ve ihbar bulunan 11 Üniversitesi öğrencisi, 3'ü kamu görevinden uzaklaştırılan 1'i aktif olmak üzere 4 Emniyet mensubu, 1'i kamu görevinden çıkarılan 1'i aktif olmak üzere 2 Doktor, 1'i Eczacı olmak üzere toplam 18 şüpheli şahısa yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan, 9'u sevk edildiği mahkemece tutuklanmış, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılarak yurt dışına çıkma yasağı konulmuştur. Diğer 4 şüpheli şahısa yönelik yakalama faaliyetleri ise diğer illerle koordineli olarak sürmektedir" denildi.

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