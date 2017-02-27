  • BIST 88.448
  • Altın 144,763
  • Dolar 3,5831
  • Euro 3,7909
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C

Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı

» »
Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı
Iğdır'da internet kafe işleten iki iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Iğdır'da internet kafe işleten iki iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Rıza Yalçın Caddesi üzerinde meydana geldi. İinternet kafe işleten iki komşu esnaf arasında müşteri kapma yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşusu tarafından darp edilen diğer esnaf, evdeki pompalı tüfekle geri dönerek komşusunun dükkanına ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 1 kişi yaralanırken, bir iş yerinin de camları kırıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı

Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı

Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lise Öğrencilerinden Arsal Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesine Ziyaret27 Şubat 2017 Pazartesi 10:28
  • Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi27 Şubat 2017 Pazartesi 10:28
  • Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Yedaş, Tes-iş İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Eğitim Faaliyetlerini Sertifika Töreni İle Taçlandırdı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Avusturya’nın Innsbruck Üniversitesi’nden Uludağ Üniversitesi Öğrencilerine Burs27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Dtso’nun Akreditasyon Belgesi Yenilendi27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Hocalı Katliamı Yörük Ve Türkmen Çalıştayı’nda Anıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Büyükşehir Belediyesinin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi Sürüyor27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti