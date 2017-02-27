Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı

Iğdır'da internet kafe işleten iki iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Iğdır'da internet kafe işleten iki iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Rıza Yalçın Caddesi üzerinde meydana geldi. İinternet kafe işleten iki komşu esnaf arasında müşteri kapma yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşusu tarafından darp edilen diğer esnaf, evdeki pompalı tüfekle geri dönerek komşusunun dükkanına ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 1 kişi yaralanırken, bir iş yerinin de camları kırıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.