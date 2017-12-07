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Iğdır’da Kudüs Protestosu

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Iğdır’da Kudüs Protestosu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak açıklamasının ardından Iğdır'da protesto edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak açıklamasının ardından Iğdır'da protesto edildi.

Iğdır'da bulunan sendikalar, Zübeyde Hanım Bulvarı İnsanlık Anıtı önünde toplanarak, ABD ve İsrail'i protesto etti. Protestonun ardından sendikalar adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Başkanı Malik Akşit, İnsanlık tarihinin en kanlı ve şedit dönemlerinin yaşandığı bir zaman diliminin olduğunu belirtti.

Akşit, "şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudü'ü işgal eden İsrail, İsrail'e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs'ün hakkı iradesini yansıtmak için buradayız. ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır" dedi.

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