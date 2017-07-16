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Iğdır’da Salalar Eşliğinde Nöbet Başladı

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Iğdır’da Salalar Eşliğinde Nöbet Başladı
Iğdır'da okunan sala sesleri eşliğinde demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı.

Iğdır'da okunan sala sesleri eşliğinde demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı.

Iğdır Valiliği binası önünde toplanan vatandaşlar darbeye karşı slogan attı. Yapılan açıklamaların ardından, Iğdır merkez cami, merkezi anons sisteminden sık sık sala okundu.

Okunan salalar ile birlikte başta Iğdır Valisi Enver Ünlü olmak üzere Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Albay Kahraman Dikmen, 5. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Taner Güneş, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımı ile demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı.

Iğdır’da Salalar Eşliğinde Nöbet Başladı

Iğdır’da Salalar Eşliğinde Nöbet Başladı

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