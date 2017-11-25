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Iğdır’da Şehitler İçin Dua Edildi

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Iğdır’da Şehitler İçin Dua Edildi
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için Iğdır'a gelen heyet, program kapsamında Soykırım Anıt ve Müze'yi ziyaret ederek dua etti.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için Iğdır'a gelen heyet, program kapsamında Soykırım Anıt ve Müze'yi ziyaret ederek dua etti.

Soykırım Anıt ve Müze'de düzenlenen programa, Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Uluslararası Diaspora Merkezi (UDM) Başkanı İsmail Ağayev, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve vatandaşlar katıldı.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey yaptığı açıklamada, Soykırım Anıt ve Müzenin, Ermeni çetelerinin Türkiye'de yaptığı katliamlarda şehit olanlar anısına dikildiğini belirtti. Gülbey, "Soykırım Anıt ve Müze bizim için çok önem arz ediyor. Azerbaycan'dan gelen heyet, Türk soyu ve Müslüman halka yapılan katliamları kınamak ve tekrar dikkat çekmek için Soykırım Anıt ve Müze'de bulunmaktalar" dedi.

Program, Soykırım Anıt ve Müze'ye karanfil bırakılmasının ardından son buldu.

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