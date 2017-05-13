Iğdır’da Terör Operasyonu: 6 Tutuklama

Iğdır'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı daha sevk edildikleri mehkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı daha sevk edildikleri mehkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda HDP Iğdır İl Başkanı Hasan Safa'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 7 şüpheli şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.