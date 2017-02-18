Iğdır’da Terör Operasyonu: 9 Tutuklama

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9'u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli şahıstan 9'u tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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