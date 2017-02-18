Iğdır’da Terör Operasyonu: 9 Tutuklama

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9'u tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli şahıstan 9'u tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.