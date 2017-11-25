Iğdır’da Terör Propagandasına 4 Gözaltı

Iğdır'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK terör örgütünün propagandası, Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, H.Ç, N.U, S.K, E.S. isimli 4 şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatılmış olup, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise Burdur, Çanakkale, Isparta ve Ankara illerinde devam etmektedir" denildi.