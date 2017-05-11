Iğdır’da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 7 gram uyuşturucu madde ile 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretini Yapmak" suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.