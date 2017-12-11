Iğdır’da Yalancı Bahar

Yurdun birçok yerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Iğdır'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

Yurdun birçok yerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Iğdır'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

Yurdun birçok bölgesinde elverişsiz hava şartları hüküm sürerken, Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da ise yalancı bahar yaşanıyor. Iğdır merkezde hava sıcaklığı 8 ila 10 derece arasında değişirken, vatandaşlar güneşli ve sıcak havayı görünce çocuklarını da alarak parklara akın etti.

Yurt genelinde havanın soğuk Iğdır'da ise çok sıcak olduğunu belirten İsmail Nart isimli vatandaş, "Yurt genelinde millet güneşe biz ise kara hasret kaldık. Iğdır'da hava çok sıcak ve güzel olduğu için çoluk çocuk gezmeye çıktık" dedi.