Iğdır’da ‘Yeni Anayasa Ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ Konulu Konferans

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Iğdır'da düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta konuştu.

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Iğdır'da düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta konuştu.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Yavilioğlu, 1982 darbe anayasasının tamamının değişeceğini belirterek, "Mecliste oylanıp sizin karşınıza getirilen bir anayasayı konuşalım. Maalesef bu ülkede, bu toplum böyle bir yenilikle karşılaşmadı ve karşılaşamadı. Bunun birçok gerekçesi var. Bir uzlaşı elde edilemedi. Şu an bizim birçok problemimizin çözümüne derman olacak bir anayasa yapılabildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öneren bir anayasayı bulabildi. Bu anayasa sizin önünüze getirilecek inşallah. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişikliğini de içeren bu anayasa neden yapıldı? Birincisi, sizin oy verirken seçmiş olduğunuz milletvekilliği çoğunluğunun bir denklem içerisinde sizin makul gördüğünüz bir hükümet kurulmasına sistem izin veremezdi. İkincisi sistem içerisinde olup da siyasal iradeyi kullanma yetkisi olmayanların sisteme müdahaleleri söz konusu olurdu" dedi.

Yoğun ilgi gören konferans, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nun konuşmasının ardından sona erdi.