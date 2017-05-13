Iğdır’dan Gelen 100 Öğrenci Çanakkale’de

Iğdır Tuzluca ilçesi ve Hoşhaber beldesinde yaşayan 100 öğrenci, kardeş belediyecilik çalışmaları çerçevesinde, Çekmeköy Belediyesi'nin misafiri...

Iğdır Tuzluca ilçesi ve Hoşhaber beldesinde yaşayan 100 öğrenci, kardeş belediyecilik çalışmaları çerçevesinde, Çekmeköy Belediyesi'nin misafiri olarak önce İstanbul, ardından Çanakkale'ye geldi.

Kayyum atanmasının ardından kardeş belediyelerin desteği ile yatırım çalışmaları yoğunlaşan kentlerde, sosyal belediyecilik faaliyetleri de son sürat devam ediyor. Çekmeköy Belediyesi de, Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında köprü kurarak, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine ve iç turizmin gelişimine katkıda bulunmak için Iğdır'ın Tuzluca ve Hoşhaber ilçesinden 100 öğrenciyi Çanakkale'de misafir etti. Öğrenciler, rehberler eşliğinde Gelibolu yarımadasındaki anıt ve şehitlikleri gezdi.

Geziden çok memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler, "Hep duyduğumuz, derslerde gördüğümüz Çanakkale şehitliklerini yakından görme fırsatı bulduk. Şehitlikleri gezerken çok duygulandık. Emeği geçen ve bize bu fırsatı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular. Geziye katılan okul öğretmenleri de öğrencilerinin derslerde okudukları bu mekanları yakından görmelerinin son derece önemli olduğunu belirterek Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkür ettiler.