Iğdır’dan Gelen 100 Öğrenci İstanbul’un Tarihi Ve Turistik Yerlerini Gezdi

Iğdır Tuzluca ve Hoşhaber ilçelerinde yaşayan 100 öğrenci, kardeş belediyecilik çalışmaları çerçevesinde, Çekmeköy Belediyesi'nin misafiri olarak...

Iğdır Tuzluca ve Hoşhaber ilçelerinde yaşayan 100 öğrenci, kardeş belediyecilik çalışmaları çerçevesinde, Çekmeköy Belediyesi'nin misafiri olarak İstanbul'a geldi. Rehberler eşliğinde İstanbul'un birçok tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, Boğaz turu yaparak İstanbul'un tadını çıkardı.

Kayyum atanmasının ardından kardeş belediyelerin desteği ile yatırım çalışmaları yoğunlaşan kentlerde, sosyal belediyecilik faaliyetleri de son sürat devam ediyor.

Çekmeköy Belediyesi de, Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında köprü kurarak, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine ve iç turizmin gelişimine katkıda bulunmak için Iğdır'ın Tuzluca ve Hoşhaber ilçesinden 100 öğrenciyi İstanbul'da misafir etti. Rehberler eşliğinde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, Boğaz turu da yaparak İstanbul'un tadını çıkardı. Miniatürk, Panaroma 1453 gibi turistik yerleri gezen öğrenciler, İstanbul'un tadını çıkardı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da çocukların boğaz turuna eşlik ederek, çocuklara boğaz kıyısında bulunan önemli yerler hakkında bilgi verdi.

"Çocuklarımızla güzel bir boğaz turu yapıyoruz"

Iğdır ile Çekmeköy arasında kardeşlik köprüsü kurduklarını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Biz Çekmeköy Belediyesi olarak Tuzluca ve Hoşhaber belediyeleriyle kardeş belediyeyiz. Bu vesileyle istedik ki Çekmeköy ile Hoşhaber ve Tuzluca ilçelerimizle bir kardeşlik köprüsü kuralım. Bu nedenle Iğdır'dan geçlerimizi aldık İstanbul'a getirdik. Onlarla güzel bir Boğaz turu yapıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse bu akşam onları Çanakkale'ye göndereceğiz. Çanakkale'yi, şehitlikleri, ecdadımızın bu ülke için orada nasıl Iğdırlısıyla, Karslısıyla, Tuncelilisiyle, Rizelisiyle, Trabzonlusuyla, beraber şehit olduğunun göstergesi olan Çanakkale'mizde inşallah onlara o güzellikleri yerinde göstereceğiz. Oradan da inşallah tekrar kazasız belasız , çocuklarımızı memleketlerine uğurlayacağız" dedi.

"İlk defa denizi gördüm"

İstanbul'a ilk defa geldiğini ve denizi ilk defa gördüğünü söyleyen Deniz Çam, "Bugün çok güzel geçti. Deniz turu yaptık. Miniatürkü gezdik. İlk defa denizi gördüm. Deniz havası çok güzel" diye konuştu.

Çok güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Nurhan Kaya, " Dünden beri çok heyecanlıydık. Heyecandan uyuyamadık. Sonra sabah kalktık ve uçağa binerek İstanbul'a geldik. Deniz turu yaptık, İstanbul'un güzel yerlerini gördük. Çok eğlenceli bir gün geçirdik" dedi.