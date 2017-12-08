İgiad’da Özdemir İle Yola Devam

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İGİAD Başkanı Hakan Özdemir güven tazeledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İGİAD Başkanı Hakan Özdemir güven tazeledi.

İnegöl Genç İş Adamları Derneği'nin 14. olağan genel kurulu İTSO Meclis Salonu'nda yapıldı. Kongre öncesi konuşan İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, "1991 yılında derneğimizin kurulmasında öncülük edenlere teşekkür ediyorum. 2 yıldır başkanlık dönemimde beraberce yol aldığımız, birçok başarıya imza attığımız arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Farkında olmadan kırdığım arkadaşlarım olduysa kendilerinden özür diliyorum. Dernek neye yarar, ne işe yarar diye yıllarca sorulmuştur. Bu kolay bir şekilde geçiştirilmiştir. Dernek bu gönüldaşlarla var. Hepimiz burada beraberiz" dedi.

Konuşmanın ardından tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunarak ayrı ayrı ibra edildi. İGİAD üyesi olan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yaş haddi sebebiyle son kez oy kullanarak derneğin şeref üyesi oldu. Şahin'e plaket takdim edildi. 132 oydan 82'sini alan Hakan Özdemir başkanlığa getirilirken, Rıdvan Kocaağa 44 oyda kaldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Hakan Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunda Fikret Alan, Nedim İncebay, Gülçin Işık, Sibel Aybulut, Uğur Şimşek, Ahmet Ortakçı, Turgut Ordu, Nedim Kerem Türkel, Mehmet Emre Kösen, Doğukan Bedir, Şükrü Gümüş, İsmail Sülek, Mustafa Uysal, Samet Özçömlekçi, denetim kurulunda Umut Ortakçı, Yusuf Tunç ve Mehmet Ali Evdalı yer aldı.