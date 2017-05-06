  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Igor Tudor: "Galatasaray’da Problem Hoca Değil"

» »
Igor Tudor: "Galatasaray’da Problem Hoca Değil"
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 3-1 kaybedilen Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Bruma ile yaşananların üzerine basarak, "Futbolcu hocasına...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 3-1 kaybedilen Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Bruma ile yaşananların üzerine basarak, "Futbolcu hocasına saygı göstermek zorunda. Galatasaray'da problem hoca değil" ifadelerini kullandı ve herhangi bir istifanın söz konusu olmadığını söyledi.

Sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Soyunma odasında Başkan Dursun Özbek'le birlikte yaklaşık 1 saat görüştüklerini ifade eden Tudor, "Maçla ilgili ve birçok şeyle ilgili konuştuk. Böyle bir mağlubiyetten sonra başkanın sinirli olması çok normal. Ama orada konuşulanlar kendi içimizde kalacak. Bugün kötü oynadık, Kasımpaşa iyi oynadı ve böyle bir sonuç çıktı ortaya" ifadelerini kullandı.

"Bazı şeylere göz yumabilirsiniz ama"

Öncelikle istifa etmeyeceğini belirterek maçın başında oyundan aldığı Bruma'yla ilgili konuşan Tudor, "Bruma'yı çok seviyorum ve mükemmel bir oyuncu, iyi bir insan. Ben bir hoca olarak bazen bir gözümü kapatmam gerektiğini biliyorum. Bazen bu takımda belki iki gözünüzü birden kapatmanız gerekiyor. Ama tabii ki bunun da bir limiti var. Bazı şeylere göz yumabilirsiniz ama hocayla oyuncu arasındaki saygı aşıldığında buna göz yumamazsınız. Ciddi bir kulüpte bu durumun olmasına göz yumamazsınız" dedi. Tudor, soyunma odasında yaşananlarla ilgili olarak da, "Soyunma odasında yaşananlarla ilgili konuşmayacağım. Bu tip şeylerin içeride kalması kadar normal bir şey olamaz, içeride kalması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Yüzde 99 yalan"

Futbolcuların kendisini yönetime şikayet ettiğiyle ilgili olarak çıkan haberler üzerine konuşan Tudor, "Bu tip söylentiler genelde yüzde 99 yalan olur. Hatta tam tersi atmosfer gayet iyiydi ve çok çok iyi çalıştık. Sizin de bildiğiniz gibi önceki 2 maçta çok iyi bir performans sergilemiştik. Bugün de bunu yapmak istiyorduk. Psikolojik olarak da iyiydik. Ama ne yazık ki umduğumuz sonuç çıkmadı bugün. Şu anda önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak çok anlamsız olur. Bu tip yenilgileri açıklamak zor. Farklı galibiyetlerden sonra böyle bir sonuç olmaması gerekiyor. Özellikle bugünkü performansı açıklamamız zor. Son 2 maçta iyi oynayan bir Galatasaray var. Takımdaki atmosfer ve psikoloji çok iyiydi" diye konuştu.

"Tek söyleyeceğim problemin hoca olmadığıdır"

Takımda yaşanan problemlerin ne olduğuyla ilgili olarak sorulan bir soruyu cevaplayan Hırvat teknik adam, "Bu konulara girmem çok zor. Kulüple konuşulacak konular bunlar. Sonuçlar iyi olduğunda tabii ki hocanın bir sorumluluğu var. Sonuçlar kötü olduğunda da bu geçerli. Ama yüzde 1 milyon eminim ki şu anda problem hoca değil. Şu anda söyleyebileceklerim sadece bunlar. Galibiyette ve mağlubiyette tabii ki hocaların payı vardır ama şu anda söyleyebileceğim, problemin hoca olmadığıdır" dedi.

"Bruma saygı göstermek zorunda"

Bruma'nın oyundan çıkmasıyla ilgili olarak taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği ve bu konudaki yorumları sorulan Tudor, "Detaylara çok giremiyorum ama ne yapmam lazımdı Bruma için? Burada Bruma saygı göstermek zorunda. Bu sadece Galatasaray'ın hocasıyla alakalı değil. Mutlaka hocayla futbolcu arasındaki her şeyin saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bugün öyle gerçekleşmedi. Bruma'nın öyle bir tepki vermesinin altında da bir neden vardır. Taraftarların gösterdiği tepki çok enteresan. Bu sorulan soru her şeyi gösteriyor. Oyuncu kendi görevini yapmalı, hoca kendi görevini. Burada isim önemli değil. Bu detaya herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Bu Galatasaray'ı sevenler için önemli bir detay. Orada olan şey çok önemliydi. Bugün burada ne olduğunu, bu en iyi şekilde açıklıyor. Bugün olan şey zaten Galatasaray'ın içinde olan şeyi sizlere anlatıyor. Burada Tudor önemli değil. Capello olur, Hamza olur, Prandelli olur, Mustafa olur... Burada isimlerin hiçbir önemi yok" diye konuştu.

Tudor son olarak Bruma'nın kadro dışı kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak sorulan soruya ise, "Bruma genç bir arkadaşımız, hatalar yapabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizlispor - Eskişehirspor Maçının Ardından06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:13
  • Turgut Doğan Şahin: "Güzel Bir Skorla Güzel Galibiyet Aldık"06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:08
  • Kocaman: "Bu Sene Hakemlerin Gözlerine Perde İndi"06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:03
  • Kemal Özdeş: “Kazandığımız İçin Mutluyum”06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:38
  • Dursun Özbek, Soyunma Odasına Gitti06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:28
  • Ufuk Sarıca: "Elimizden Geleni Yaparak Ligin En Değerli Takımlarından Biri Olduk"06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:13
  • Zeljko Obradovic: "Takım Gibi Oynadığımızı Görebiliyoruz"06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:13
  • Spor Toto Süper Lig06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:13
  • Tudor’lu Galatasaray, Maçlarının Yarısını Kaybetti06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:03
  • Galatasaray, Bu Sezon 10 Mağlubiyetin 6’sını Tt Arena’da Aldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti