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Igor Tudor: “Kendi Oyunumuzu Oynayamadık”

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Igor Tudor: “Kendi Oyunumuzu Oynayamadık”
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından soruları yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından soruları yanıtladı. Kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyleyen Tudor, kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıtlar verdi.

Beşiktaş deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, mücadeleyi değerlendirdi. Beşiktaş'ın iyi oynadığını söyleyen Tudor, "İyi oynayan Beşiktaş takımı vardı. Benim takımım bugün iyi oynamadı. Hak ettikleri 3 puanı aldılar" dedi.

Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında kaybedilen 11 puanla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Tudor, "Hoş bir durum değil 4 maçta 11 puan kaybı. Başakşehir maçında biraz daha açık oynadık ve kaybettik. Bugün biraz daha kapalı oynadık ama bugün de kaybettik" açıklamasında bulundu.

"Gol atmak için Linnes'i oyuna aldık"

Kötü bir futbol oynadıklarını söyleyen Igor Tudor, "Bugün kendimiz değildik. Kaybedebilirsin, kazanabilirsin ama kendin gibi oynaman gerekir. Bugün Galatasaray gibi oynamadık. Kendi oyuncularımda stattan, atmosferden ve maçın büyüklüğünden etkilenen bir görüntü gördüm ve bu da hoşuma gitmedi. Bugün ana nokta, kendimiz olamamaktı. Kendimiz gibi oynayamadık. 13 maçtır alıştığımız bir futbol vardı. Maçın adı önemli olmadan çıkıp bildiğimiz oyunu oynamamız gerekiyordu. Benim de en çok canımı sıkan nokta, kendi futbolumuzu oynayamamaktı" dedi.

Linnes'i oyuna almasıyla ilgili de kısa bir cevap veren Tudor, "Gol atmak istiyorduk ve bu yüzden Linnes'i oyuna soktuk" şeklinde konuştu.

Bir sonraki büyük maçta kazanmak için çözüm bulmaya çalışacaklarını söyleyen Tudor, kadro için de, "Bugün çıktığımız 11, benim kafamda düşündüğüm en iyi 11'di ve bu şekilde oynadık" diyerek sözlerini tamamladı.

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