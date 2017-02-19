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İha Bölge Müdürleri Bursa’da Toplandı

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İha Bölge Müdürleri Bursa’da Toplandı
İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürleri 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı Bursa'da yapıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürleri 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı Bursa'da yapıldı.

Bursa'daki Hotel Gold Majesty Otel'de yapılan toplantıda İhlas Haber Ajansı 2016 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2017 yılı hedefleri konuşuldu.

Toplantıya İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'ın yanı sıra Van'dan Trakya'ya kadar 81 ilin bağlı olduğu 20 bölge müdürü katıldı.

Toplantıda 2016 yılı değerlendirilirken, 2017'de yapılması planlanan projeler de görüşüldü. 2016 yılı çalışmalarında üstün başarı gösteren bölge müdürlerine İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş tarafından takdir belgesi verildi. Yeni bölge yapılan Elazığ ve Sivas bölge müdürlerine de rozet takıldı. Programın sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Altepe ve Dündar bölge müdürlerini ağırladı

Bölge müdürleri, programın ilk günü akşamı Kayhan'daki Döner Sofrası'nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile birlikte meşhur Bursa kebabının tadına baktı. Altepe, İHA'dan övgüyle bahsetti.

Programın ikinci günü sonunda bölge müdürleriyle bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar İHA grubunu Osmangazi Belediyesi Dobruca Değirmen Park Sosyal Tesisleri'nde ağırladı. Bölge müdürlerini Bursa'da misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Dündar, "İnşallah bu yılki değerlendirme toplantınız verimli geçer, Bursa'dan güzel hatıralarla ayrılırsınız" dedi.

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