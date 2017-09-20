  • BIST 105.324
  • Altın 146,461
  • Dolar 3,4721
  • Euro 4,1642
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 32 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

İha Genel Müdürü Hamit Arvas Erciş’te

» »
İha Genel Müdürü Hamit Arvas Erciş’te
İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, bölgedeki İHA temsilcilerini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, bölgedeki İHA temsilcilerini ziyaret etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki programının ardından akşam saatlerinde Van'ın Erciş ilçesine gelen İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindeki Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İdari Koordinatör Bilal Koç ve Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, İHA Erciş temsilcisi Nihat Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. İlçedeki haber çalışmaları hakkında bilgi alan Arvas, daha sonra beraberindekilerle Van'a hareket etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Subaşıoğlu Kaleiçi’ni Ziyaret Etti20 Eylül 2017 Çarşamba 18:28
  • Çatak’ta Kan Bağışı Kampanyası20 Eylül 2017 Çarşamba 18:28
  • Sargın Muhtarlarla Buluştu20 Eylül 2017 Çarşamba 18:18
  • Niğde Valiliğinden Helikopter Kazasıyla İlgili Açıklama20 Eylül 2017 Çarşamba 18:08
  • Bozüyük’ün 13. Sentetik Sahası Törenle Hizmete Girdi20 Eylül 2017 Çarşamba 18:03
  • Biga’da Kapalı Pazar Yerinin Temeli Atıldı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:53
  • Alaşehir Belediyesi Vatandaşların Acısını Paylaşıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 17:53
  • Ayvalık’ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencilerinden Gazilere Anlamlı Ziyaret20 Eylül 2017 Çarşamba 17:48
  • Mhp Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı’dan Muharrem Ayı Kutlaması20 Eylül 2017 Çarşamba 17:48
  • Pamukkale’de Çocuk Şenlikleri Devam Ediyor20 Eylül 2017 Çarşamba 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti