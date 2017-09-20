İha Genel Müdürü Hamit Arvas Erciş’te

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, bölgedeki İHA temsilcilerini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, bölgedeki İHA temsilcilerini ziyaret etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki programının ardından akşam saatlerinde Van'ın Erciş ilçesine gelen İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindeki Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İdari Koordinatör Bilal Koç ve Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, İHA Erciş temsilcisi Nihat Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. İlçedeki haber çalışmaları hakkında bilgi alan Arvas, daha sonra beraberindekilerle Van'a hareket etti.