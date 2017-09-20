İha Heyetinden Başkan Aksoy’a Ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tatvan ilçesine gelen İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İdari Koordinatör Bilal Koç, Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve Tatvan muhabiri Hakan Okay'dan oluşan heyet, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u makamında ziyaret etti.

İHA heyetini makamında kabul eden Başkan Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ise, Başkan Aksoy'u İHA'nın çalışmaları ile ilgili bilgilendirdi.