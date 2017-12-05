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İha Muhabiri Gökten Ceylan: “Gazetecilere Yapılan Bu Saldırı Cezasız Kalmadı”

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İha Muhabiri Gökten Ceylan: “Gazetecilere Yapılan Bu Saldırı Cezasız Kalmadı”
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye çıkarılan zanlıları görüntüleyen ve saldırıya uğrayan İhlas...

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye çıkarılan zanlıları görüntüleyen ve saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Gökten Ceylan, saldırgana verilen hapis cezası ile ilgili olarak, "Ceza sadece beni değil tüm basın camiasını ilgilendiriyor ve gazetecilere yapılan bu saldırı cezasız kalmadı" dedi.

Ceylan, Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme tarafından verilen 100 günlük hapis cezasının ardından bir açıklama yaparak saldırının cezasız kalmadığı ifade etti. Ceylan, Kasım 2016 yılında FETÖ zanlılarını görüntülerken saldırıya uğradığını hatırlatarak, "Mesleğimizi icra etmek için yani haber yapmak için adliyeye önüne gitmiştik. Ancak orada saldırıya uğrayarak darp edildim. Yusuf Acar isimli şahıs tarafından darp edildim ve dava açıldı. Dava yaklaşık 1 yıldır devam ediyordu. Dava sonrası şahıs mahkeme tarafından 120 günlük ardından indirim yapılarak 100 günlük para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca cezanın 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verildi. Bu karar sadece beni değil bütün meslektaşlarımı ilgilendiren bir karar. Basına daha doğrusu gerçekten işini yapmak isteyen basın mensuplarına yönelik yapılan bu saldırı cezasız kalmamış oldu. Sanığa verilen ceza sadece beni değil bütün basın camiasını ilgilendiren bir karar olduğu diye düşünüyorum" dedi.

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