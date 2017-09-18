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İha Muhabirinin Mutlu Günü

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İha Muhabirinin Mutlu Günü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirliği görevini yürüten Uğur Arslan, Hilal Şarman ile dünya evine girdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirliği görevini yürüten Uğur Arslan, Hilal Şarman ile dünya evine girdi.

Çerkezköy'de düzenlenen düğüne Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Bakış Gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Mehmet Akif Aldoğan, İHA Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ, çiftin yakınları, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Davetlileri Uğur Arslan'ın annesi Nurhayat Arslan ile Hilal Şarman'ın anne ve babası Semahat ve Birol Şarman çifti karşıladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı evlilik töreninde, Uğur ve Hilal çifti dünya evine girdi. Takı işlemlerinin ardından genç çift, çalan canlı müzik eşliğinde arkadaşları ve davetlilerle gönüllerince eğlendi.

Öte yandan fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Arslan ile Hilal Şarman, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde 19 ve 07 yazan takım formalarını üzerlerine giyerek saat 19.07'de nikahlanırken, çiftin nikah şahitleri ile nikahlarını kıyan İlçe Nüfus Müdürü de bu özel anda gönül verdikleri takımların formalarını sırtlarına geçirerek gündeme gelmişlerdi.

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