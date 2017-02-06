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İha Muhabirinin Mutlu Günü

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İha Muhabirinin Mutlu Günü
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirliği görevini yürüten Uğur Arslan, Hilal Şarman ile nişanlandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirliği görevini yürüten Uğur Arslan, Hilal Şarman ile nişanlandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde bir salonda gerçekleştirilen nişan töreniyle, İHA Muhabiri Uğur Arslan, Hilal Şarman ile nişanlandı.

Düzenlenen nişan törenine Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın Yılmaz, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri, Çerkezköy Bakış Gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Mehmet Akif Aldoğan, çiftin yakınları, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Davetlileri Uğur Arslan'ın annesi Nurhayat Arslan ile Hilal Şarman'ın anne ve babası Semahat ve Birol Şarman çifti karşıladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nişanda, Uğur ve Hilal çiftinin evliliğe ilk adımlarını atığının sembolü olan yüzüklerini Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı taktı. Mandalı, genç çifte mutluluklar diledi. Yüzüklerin takılmasını ardından genç çift, çalan canlı müzik eşliğinde arkadaşları ve davetlilerle gönüllerince eğlendi. Çiftin düğünü ise 17 Eylül 2017 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

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