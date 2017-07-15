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İha, Uşak’ta 15 Temmuz Sergisini Açtı

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İha, Uşak’ta 15 Temmuz Sergisini Açtı
Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ortaklaşa düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışı İsmet Paşa Caddesi, Tiritoğlu...

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ortaklaşa düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışı İsmet Paşa Caddesi, Tiritoğlu parkı önünde gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından Türkiye genelinde çekilen fotoğrafları Valilik, Belediye ve İhlas Haber Ajansı'nın ortaklaşa düzenlediği "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" isimli fotoğraf sergisi İsmet Paşa Caddesi'nde açıldı.

Serginin açılışına Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Garnizon Komutanı Albay Nedim Selbisu, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Mustafa Akyar, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, protokol üyeleri çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Serginin açılış konuşmasını Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan yaparken, serginin hazırlanmasından dolayı İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ederek şunları dile getirdi; "15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde birlik ve beraberlik içinde demokrasi nöbetini tutuyoruz. Vatanımız işgal girişiminden kurtuldu. O günlerin canlı kalması bu tür resimlerin sergilenmesi ile akıllarda kalıyor. Bu gece yine sabaha kadar meydanlardayız" dedi.

Serginin açılışında kürsüye gelen Uşak Valisi Salim Demir, Uşak'ta 11 Temmuz sabahı başlayan 15 Temmuz etkinliklerinin vatandaşlarında katılımıyla Demokrasi Meydanında 16 Temmuz sabahına kadar devam edeceğini söyledi. Demir: "Basın emekçilerimizin ve İhlas Haber Ajansı'nın büyük emeklerle bazı şeyler anlatılmaz yaşanırsa ve görünürse hafızalara kazınır sözünü gerçekleştirmek için bu fotoğrafları 15 Temmuz'u unutturmamak için bizler için sergiledi. 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde bu etkinlikleri yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz bu fotoğraflar ileriki yıllarda da bize bugünleri canlı olarak yaşatmamızı sağlayacak" dedi.

Serginin açılışının ardından binlerce Uşaklı İHA'nın sergisini ziyaret etti. Sergi 3 gün boyunca demokrasi meydanında ziyaret edilebilecek.

İha, Uşak’ta 15 Temmuz Sergisini Açtı

İha, Uşak’ta 15 Temmuz Sergisini Açtı

İha, Uşak’ta 15 Temmuz Sergisini Açtı

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