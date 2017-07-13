İha’dan “15 Temmuz İhanet Gecesi” Sergisi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı (İHA), o gecenin fotoğraflarından oluşan sergiyi Ankara'nın Pursaklar ilçesinde açtı.

FETÖ mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştığı darbe girişimine ilişkin görüntü ve bilgileri ilk aktaran haber kuruluşu İhlas Haber Ajansı, o geceye dair özel kareleri vatandaşların ziyaretine açtı. Pursaklar meydanında gerçekleştirilen sergiye Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz akşamı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye'de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu.

İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci'nin eşliğinde sergiyi gezen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, fotoğraflara ilişkin Cebeci'den bilgi aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğünün darbeciler tarafından bombalanma anının kaydedildiği fotoğrafın önünde bir süre duran Çetin, İHA ekibini tebrik etti.

"Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın"

Şehit kabirlerini ve gazileri ziyaretle başlattıkları 15 Temmuz anma etkinliklerini bugün de devam ettirdiklerini kaydeden Çetin, "Şehitlerimizi, gazilerimizi ziyaretler ve mevlitlerle başlattığımız programımızı bugün de devam ettiriyoruz. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimizi bozmak isteyen hainlere de fırsat vermesin.Unutmamamız lazım, unutturmamamız lazım" diye konuştu.

"Milletimin bir ferdi olmanın gururunu yaşıyorum"

Kaymakam Kara ise, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli" dizelerini hatırlatarak, "Mehmet Akif merhumun gerçekten doğru söylediğini bir kez daha anladık. "Asımın nesli dedim ya nesilmiş gerçek, çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek." Bu büyük milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi kardeşimiz olarak her an kucaklıyorum ve Allah bu ihaneti bir da ha bu millete göstermesin diyorum. Pursaklar'ın, Ankara'nın, İstanbul'un ve tüm Türkiye'nin kahramanlarını takdir etmemek mümkün değil. Dünyaya bir örnek verdik fakat Başkomutan'ın öderlik etmesi de çok önemlidir. TBMM Gazi Meclis'tir. Bütün üyeleriyle birlikte bu ihanetin karşında durmuştur. Milletimin bir ferdi olmanın gururunu yaşıyorum şuan" dedi.

Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, çok duygulandıklarını, fotoğraflarla adeta 15 Temmuz gecesine geri döndüklerini söyledi. Fotoğraflardan dolayı İHA'yı tebrik eden Erdal Erdem, "O geceyi bir kez daha yaşadık sanki. Cenabı Hakk bir daha bu geceyi yaşatmaz inşallah bize. Bu hainler gereken cezayı mutlaka almalı. Bu yaptıkları bunların yanına kar kalmamalı, bunlar kahraman gibi mahkemelere girmemeli. Bunların bu tavırlarını kınıyoruz ve en kısa zamanda cezalarını çekmelerini istiyoruz. Fotoğrafları görünce o geceyi yeniden yaşadık. Biz o gece Esenboğa Havaalanı'ndaydık. Oraya gelemediler ama geleceklerdi. Belki şahadeti biz de tadacaktık, nasip olmadı. Bu gece şehit olan kardeşlerimize, vatan kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.