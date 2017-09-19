İha’dan Emniyet Müdürü Bitirik’e, Ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ile ilçe muhabirleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ile ilçe muhabirleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İHA ekibine teşekkür etti. Kars'ta görev yapacak olmanın, Karslılara ve Kars'a hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Bitirik, "Kars'a, sizlerle birlikte, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte güzel hizmetler yapacağız" dedi.

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu'da, İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Bitirik'e İHA olarak her zaman kendilerinin yanında olacaklarını belirtti.

Bir süre Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile sohbet eden Çapanoğlu ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in ziyaretine İHA Susuz Muhabiri Serkan Erkoç ve Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım'da eşlik etti.