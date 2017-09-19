  • BIST 105.909
  • Altın 147,217
  • Dolar 3,4951
  • Euro 4,1881
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 37 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

İha’dan Emniyet Müdürü Bitirik’e, Ziyaret

» »
İha’dan Emniyet Müdürü Bitirik’e, Ziyaret
İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ile ilçe muhabirleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ile ilçe muhabirleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İHA ekibine teşekkür etti. Kars'ta görev yapacak olmanın, Karslılara ve Kars'a hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Bitirik, "Kars'a, sizlerle birlikte, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte güzel hizmetler yapacağız" dedi.

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu'da, İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Bitirik'e İHA olarak her zaman kendilerinin yanında olacaklarını belirtti.

Bir süre Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile sohbet eden Çapanoğlu ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in ziyaretine İHA Susuz Muhabiri Serkan Erkoç ve Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım'da eşlik etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahmazoğlu Hacıları Karşıladı19 Eylül 2017 Salı 16:53
  • Kervansaray Buluşmaları Kapsamında Yapılan Etkinlikler Yoğun İlgi Gördü19 Eylül 2017 Salı 16:53
  • Samsun’da Gazilere Deniz Turu19 Eylül 2017 Salı 16:38
  • Kırıkkaleli Gaziler Unutulmadı19 Eylül 2017 Salı 16:23
  • Tekkeköy’den Bursa Ve Çanakkale Gezileri19 Eylül 2017 Salı 16:18
  • Türk Dil Kurumu’ndan "Polonya’da Türkoloji" Kitabı19 Eylül 2017 Salı 16:13
  • Saraybosna İle Bağlar Sanatla Güçleniyor19 Eylül 2017 Salı 16:13
  • Bozüyük’te Gaziler Günü Anma Programı Düzenlendi19 Eylül 2017 Salı 16:08
  • Başkan Doğan’dan Yardımcısına Hac Ziyareti19 Eylül 2017 Salı 16:03
  • Başkan Yılmaz: “Toplumun En Büyük Mihenk Taşıdır Esnaflarımız"19 Eylül 2017 Salı 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti